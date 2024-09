Stand: 21.09.2024 10:45 Uhr Nienburg: Mann zieht Messer und verletzt Kontrahenten schwer

Bei einer Auseinandersetzung ist am Freitag in Nienburg (Region Hannover) ein Mann schwer verletzt worden. An dem Streit am Bahnhof gegen 19.30 Uhr seien mehrere Personen beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Dabei wurde ein 34-Jähriger durch ein Messer schwer verletzt, hieß es weiter. Nach einer Notoperation sei sein Zustand stabil. Wenige Stunden später nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Er stehe im dringenden Verdacht, den 34-Jährigen mit einem Messer angegriffen zu haben, hieß es.

