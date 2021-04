Lehrte: Containerbahnhof weitet seinen Betrieb aus Stand: 05.04.2021 10:10 Uhr Durch Corona bedingt ist der Betrieb des Containerbahnhofs in Lehrte bei Hannover zunächst im Sparmodus gelaufen. Nach Ostern weitet der sogenannte Megahub den Betrieb aber erheblich aus.

Der Güterumschlagplatz war im vergangenen Sommer in Betrieb gegangen. Ab Dienstag wird der Megahub mit Ludwigshafen, Lübeck und Duisburg verbunden. Auf diesen Strecken fahren dann direkte Züge, wie das zuständige Dienstleistungsunternehmen Kombiverkehr mitteilte. Vom 26. April an kommen demnach Verbindungen nach München und Verona hinzu.

Rangieren von Zügen fällt weg

An dem Bahnhof werden Container von Lastwagen auf Züge geladen. Bundesweit neuartig ist dabei, dass Container, Wechselbehälter und Sattelauflieger auch zwischen Zügen umgeladen werden, um zeit- und kostenaufwendiges Rangieren zu vermeiden. Über die von Hannover aus direkt angefahrenen Umschlagbahnhöfe hinaus können Ziele unter anderem in den Niederlanden, in Belgien, Schweden, Norwegen, Frankreich, Spanien, Österreich, Ungarn, Griechenland und der Türkei erreicht werden, wie es von Kombiverkehr weiter hieß. Eine weitere Ausbaustufe mit mehr Direktverbindungen sei geplant und werde geprüft.

Erweiterter Anschluss für Wirtschaftsregion

Der Wirtschaftsregion Hannover eröffne sich damit ein erweiterter internationaler Anschluss. Nach Bahn-Angaben soll das Terminal zu einem Zuwachs im kombinierten Verkehr führen. Dabei werden Container über kurze Strecken am Start- und Zielpunkt per Lkw befördert, die Langstrecke legen sie per Bahn zurück.

Containerbahnhof Hannover-Linden wird ersetzt

Der Umschlagbahnhof auf dem Gelände eines ehemaligen Rangierbahnhofs soll dem gesamten nordwestdeutschen Raum dienen. In Lehrte kreuzen sich die Hauptstrecken der Bahn in Nord-Süd- und in Ost-West-Richtung. Der Umschlagbahnhof übernimmt die Aufgaben des innerstädtischen Containerbahnhofs Hannover-Linden, der dann geschlossen werden kann. Dadurch entfallen auch viele Lkw-Fahrten durch das Stadtgebiet von Hannover.

