Stand: 26.10.2020 10:19 Uhr Lebensmittelpreise: Landwirte blockieren Auslieferungslager

Landwirte haben in mehreren Städten in Niedersachsen mit ihren Traktoren Auslieferungslager von Lebensmittelketten blockiert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Aktionen gab es unter anderem in Lauenau im Landkreis Schaumburg. Die Landwirte bezeichnen die Preise der Discounter als Dumping-Preise. Nach einigen Stunden gaben sie die Zufahrten wieder frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.10.2020 | 06:30 Uhr