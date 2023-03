Stand: 30.03.2023 15:50 Uhr Laubenbrand in Hannover-Hainholz: Toter ist identifiziert

Die Polizei Hannover hat einen bislang unbekannten Toten identifiziert. Es handele sich um einen 62 Jahre alten Mann, teilten die Ermittlerinnen und Ermittler am Donnerstag mit. Der 62-Jährige war am Dienstag bei einem Laubenbrand in einer Kleingartenkolonie im Stadtteil Hainholz ums Leben gekommen. Einsatzkräfte hatten seine Leiche in einer bis auf die Grundmauern heruntergebrannten Gartenlaube gefunden. Ob es bei dem Toten dabei um den Besitzer der Laube handelt, teilte die Polizei nicht mit. Nach eigenen Angaben ermittelt sie weiter zu Brand- und Todesursache. Die Höhe des bei dem Brand entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

VIDEO: Hannover: Toter nach Laubenbrand entdeckt (28.03.2023) (1 Min)

