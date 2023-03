Stand: 28.03.2023 21:11 Uhr Laube in Hannover abgebrannt - tote Person entdeckt

Bei einem Laubenbrand in einem Kleingartenverein in Hannover-Hainholz ist nach Polizeiangaben eine Person ums Leben gekommen. Zur Identität ist bislang nichts bekannt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. Dazu soll am Mittwoch das Gelände untersucht werden.

VIDEO: Hannover: Toter nach Laubenbrand entdeckt (28.03.2023) (1 Min)

