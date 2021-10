Stand: 26.10.2021 07:59 Uhr Kunstprojekt: Bürger dürfen Ernst August bemalen

Das Reiterstandbild vor dem Hauptbahnhof in Hannover ist eines bekanntesten Denkmäler in Niedersachsens Landeshauptstadt - im Rahmen eines Kunstprojekts können Bürger es jetzt mit bunten Farbklecksen bemalen. Zuvor wurde das Denkmal mit einer schwarzen Folie überzogen - schließlich soll es nicht dauerhaft bemalt werden. Künstlerin und Initiatorin Kerstin Schulz sagte, das Schwarmkunst-Projekt soll die Stadt dazu bewegen, über das Denkmal von König Ernst August zu diskutieren. "Wir wollen jeden Menschen einladen, daran seinen eigenen Punkt zu setzen auf Augenhöhe von Ernst August", sagte Schulz. In der Schwarmkunst werde ein Kunstprojekt von einem Künstler angeleitet und selbstständig von Bürgern fortgesetzt. Mit Spritzpistolen werden hauptsächlich rötliche Farbtöne an die Schutzfolie getupft. Sie sollen das rote Wappen Niedersachsens widerspiegeln. Es kämen täglich zwischen 100 und 200 Menschen, die mitmachen, so Schulz. Bis Freitag darf noch jeder Farbpunkte auf das Denkmal setzen.

