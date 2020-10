Stand: 27.10.2020 11:01 Uhr Kundin von der Rolle: Streit um Klopapier eskaliert

Die steigenden Corona-Infektionszahlen lösen offenbar wieder das dringende Bedürfnis aus, Klopapier zu hamstern. Der jüngste Vorfall spielte sich in Springe-Eldagsen (Region Hannover) ab. Dort ist es in einem Supermarkt offenbar zu einem handfesten Streit gekommen. Wie die "Neue Deister Zeitung" berichtet, soll eine Kundin, die demnach ihren Einkaufswagen bereits zum zweiten Mal mit Toilettenpapier beladen hatte, einen Marktmitarbeiter angegriffen haben. Er hatte sie zuvor auf die große Klopapier-Menge angesprochen. Daraufhin soll die Frau dem Mann den Einkaufswagen in den Genitalbereich gerammt haben. Die Polizei hat den Vorfall inzwischen bestätigt. Gegen die Frau werde wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Die tatsächliche Verletzung spiele keine Rolle, so ein Polizeisprecher. Entscheidend sei die Tatsache, dass die Frau den Wagen wie ein Tatwerkzeug eingesetzt habe. Die Polizei hat den Vorfall an die Staatsanwaltschaft Hannover weitergeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.10.2020 | 13:30 Uhr