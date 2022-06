Kunden unzufrieden: Es ruckelt bei der S-Bahn Hannover Stand: 28.06.2022 12:33 Uhr Deutliche Verspätungen, ausfallende Züge und Haltestellen, die nicht angefahren werden - im S-Bahn-Verkehr in Raum Hannover gibt es derzeit Probleme. Der neue Betreiber Transdev kündigt Besserung an.

Vor zwei Wochen hat das private Eisenbahnunternehmen die Strecken übernommen - nach 22 Jahren unter Leitung der DB Regio. Da sei es erwartbar, dass es zu Problemen kommt, sagte ein Sprecher der Region Hannover dem NDR in Niedersachsen. Die Schwierigkeiten seien bekannt und die Verwaltung im Gespräch mit Transdev. Die Ursachen seien allerdings nicht so leicht zu beheben in so kurzer Zeit und angesichts der Tatsache, dass etwa Gleise und Baustellen in Verantwortung der Deutschen Bahn lägen.

Weichen, Baustellen und Probleme mit Zügen bremsen Verkehr

Transdev verweist gegenüber dem NDR in Niedersachsen unter anderem auf "Infrastrukturprobleme". Weichen und Signale funktionierten nicht so, wie sie müssten, sagte eine Unternehmenssprecherin. Das sei insbesondere auf der Deisterstrecke aufgefallen, auf der die Linien S1 und S2 fahren. Fahrerinnen und Fahrer müssten mitunter das Tempo drosseln beziehungsweise auf Signale warten, hieß es weiter. Transdev und die Bahn arbeiteten gemeinsam daran, die Probleme zu lösen. Dies werde allerdings noch etwas dauern. Darüber hinaus kommt es derzeit wegen Baustellen - vor allem im Bereich des Hauptbahnhofs Hannover - zu Verspätungen. Im Einzelfall seien auch Probleme mit Fahrzeugen der Grund. Angesichts von 64 Neufahrzeugen könne dies vorkommen, sagte die Transdev-Sprecherin.

