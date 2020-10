Kultusminister Tonne stellt Pläne für Schulstart vor Stand: 21.10.2020 14:56 Uhr Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will sich am Donnerstag zum geplanten Unterrichtsbetrieb an Niedersachsens Schulen nach den Herbstferien äußern. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 12 Uhr live.

Er halte an dem Ziel fest, maximalen Präsenzunterricht anzubieten, sagte Tonne im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Auch seien keine Einschränkungen des Kita-Betriebs geplant. Einschnitte wie im Frühjahr sollten im Bildungs- und Betreuungssystem erst an letzter Stelle stehen. Der Kultusminister machte aber auch deutlich, dass die Corona-Lage beobachtet werde und Maßnahmen gegebenenfalls angepasst würden. Der Landeselternrat sieht die Pläne des Ministers kritisch. Regelmäßiges Lüften in den Klassenräumen und warme Kleidung für die Schüler könnten nach Angaben des Elternvertreter-Gremiums nicht die Antwort auf die erneut steigenden Corona-Infektionszahlen sein.

Einheitliche Regeln als Ziel

Zu den Beschlüssen der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz wollen die stellvertretende Leiterin des niedersächsischen Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, und die Sprecherin der Landesregierung, Anke Pörksen, Stellung nehmen und sich zur neu angepassten Corona-Verordnung äußern. Die von den Ministerpräsidenten beschlossenen verschärften Corona-Regeln sollen überall, wo es zu größeren Ausbrüchen kommt, schnell umgesetzt werden. Dazu zählen Beschränkungen für private Treffen und eine Ausweitung der Maskenpflicht. Möglichst noch in dieser Woche soll die Corona-Verordnung des Landes entsprechend angepasst werden, damit nicht jede Kommune eine eigene Verfügung erlassen müsse, hieß es weiter. Das Ziel seien einheitliche und gut nachvollziehbare Regeln.

Hilfe für die Gesundheitsämter

Unterdessen sollen die niedersächsischen Gesundheitsämter noch mehr Unterstützung bei der Nachverfolgung von Infektionsketten erhalten. Neben der Bundeswehr könnten laut Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) auch Beamte anderer Behörden zur Kontaktnachverfolgung verpflichtet werden.

