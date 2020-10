Können Spürhunde zwischen Corona und Grippe unterscheiden? Stand: 26.10.2020 20:48 Uhr Die Tierärztliche Hochschule Hannover erforscht die Fähigkeiten von Corona-Spürhunden. Eine Studie soll nun klären, ob die Tiere Covid-19 auch von anderen Erkältungskrankheiten unterscheiden können.

Die TiHo sucht für diese Studie mit Corona infizierte Menschen mit und ohne Symptome sowie Menschen mit anderen Atemwegserkrankungen. Die Hunde sollen in entsprechenden Versuchen die Speichelproben von Corona-Infizierten identifizieren. Die Wissenschaftler hoffen auf eine Klärung bis Ende des Jahres. Dafür sollen die Spürhunde mehrere Tausend Proben erschnüffeln.

Trefferquote von 94 Prozent

Im Juli hatte das Forscherteam unter Leitung der TiHo bereits seine erste Studie dazu veröffentlicht. Spürhunde der Bundeswehr konnten demnach bereits nach einem einwöchigen Training unter mehr als 1.000 Proben die mit Corona infizierten mit einer Trefferquote von 94 Prozent identifizieren. Das Virus selbst können die Tiere nicht riechen. Allerdings verändert es den Geruch des betroffenen Menschen.

Kein Ersatz für PCR, aber schnelle Ergänzung

Professor Holger Volk, Leiter der Kleintierklinik an der TiHo, sieht die Corona-Spürhunde als eine Ergänzungsmöglichkeit zu den vorhandenen Tests. Den PCR-Test würden die Hunde nie ersetzen, sie seien aber im Vergleich zu den Antigen-Schnelltests eine schnelle Alternative, so Volk. In Helsinki werden Corona-Spürhunde bereits an Flughäfen eingesetzt. Auch andere Länder arbeiten an entsprechenden Untersuchungen. Die Forschungen an der TiHo gelten als die bislang umfangreichsten, wie NDR Info berichtet.

Reimann sieht mögliche Entlastungen für Testkapazitäten

Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) sieht in dem Forschungsprojekt große Möglichkeiten. "Wenn wissenschaftliche Belege einen Einsatz der Hunde beispielsweise an Flughäfen ermöglichen, können mögliche Verdachtsfälle früh identifiziert und gezielt getestet werden. Das würde Testkapazitäten entlasten und Infektionsketten früh unterbrechen", sagte Reimann bei einem Besuch der TiHo Mitte Oktober.

