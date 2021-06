Stand: 24.06.2021 08:59 Uhr Klinikum Region Hannover macht 2020 deutliche Verluste

Das Klinikum Region Hannover (KRH) hat das vergangene Jahr mit einem Minus von 13,8 Millionen Euro abgeschlossen. Damit fiel das Defizit geringer aus, als zunächst befürchtet worden war. Bei der Vorstellung der Jahresbilanz dankte der Aufsichtsratsvorsitzende und Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) ausdrücklich den 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese hätten in der Corona-Krise Unglaubliches geleistet, sagte Jagau. Zudem habe das Klinikum sogar noch Pflege-Personal hinzugewinnen können. Das Klinikum investierte fast 30 Millionen Euro in moderne Technik und die Sanierung von Zimmern - unter anderem in Laatzen und im Nordstadt Klinikum.

