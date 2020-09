Stand: 09.09.2019 14:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Klimastreik": Hannoversche Landeskirche macht mit

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover ruft erstmals ihre Mitarbeiter dazu auf, sich an einem Streik zu beteiligen. Sie sollen am Freitag, 20. September, in möglichst großer Zahl beim globalen Streik für mehr Klimaschutz mitmachen, teilte Landesbischof Ralf Meister in einem am Montag in Hannover veröffentlichten Brief an die Gemeinden und Mitglieder mit. Für an diesem Tag geplante Aktionen seien die Beschäftigten des evangelischen Landeskirchenamtes und weiterer kirchlicher Behörden von der Arbeit freigestellt.

Andachten und Glockengeläut am Streiktag

Meister sagte, er sehe die Kirchen als Partner der freitäglichen Klimademonstrationen der Bewegung #FridaysForFuture. Es sei ein wichtiges Signal, dass sich möglichst viele Christen mit auf den Weg machen. Der Landesbischof ermutigte auch die Kirchengemeinden in den Städten und Dörfern der Landeskirche, am Streiktag Andachten zu halten und mit Glockengeläut dazu einzuladen.

Sternmarsch in Hannover

Am 20. September hat die #FridaysForFuture-Bewegung zum nächsten globalen "Klimastreik" aufgerufen: Weltweit sollen Menschen auf die Straße gehen, um gegen die anhaltende Klimazerstörung zu demonstrieren. In Hannover ist aus diesem Anlass ein "Sternmarsch" geplant.

Meister macht mit

Die Landeskirche plant am Aktionstag für ihre Mitarbeiter in Hannover zunächst einen Vortrag und eine Andacht. Ab 12.30 Uhr können sich die Beschäftigten einem Sternmarsch der #FridaysForFuture-Bewegung anschließen, hieß es. Bischof Meister kündigte an, dass er sich selbst an dem Sternmarsch beteiligen werde.

