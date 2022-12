Stand: 15.12.2022 20:20 Uhr Klimaschützer und Landwirte wollen mehr Solarenergie

Vertreterinnen und Vertreter aus der Landwirtschaft und der Klimaschutz-Initiative "Parents for Future" drängen gemeinsam auf mehr Solarenergie in der Landwirtschaft. Am Donnerstag überreichten sie Vorschläge für eine bessere Förderung von Agri-Photovoltaik-Anlagen (Agri-PV) an Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). "Wir sehen in Agri-PV-Anlagen ein großes Potenzial für die postfossile Energiewende", heißt es in der Stellungnahme des Bündnisses. Agri-PV-Anlagen sind auf Feldern so hoch installiert, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge noch drunter durch fahren können - Landwirtinnen und Landwirte können ihre Felder also weiterhin nutzen. Lies solle sich für das Thema auf Länderebene und beim Bundeswirtschaftsminister einsetzen. Er habe die Vorschläge persönlich entgegengenommen und in einem Gespräch sein Interesse signalisiert, hieß es. Verbesserungsbedarf gebe es unter anderem bei gesetzlichen Vorgaben, Genehmigungsverfahren und der Standortauswahl. Künftig sollten Tierausläufe wie beispielsweise Hühnerweiden als Standorte in den Fokus rücken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltpolitik Klimaschutz Energiewende Energie Solarenergie