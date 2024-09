Stand: 19.09.2024 10:17 Uhr Wieder mehr Kunden in Hannovers Innenstadt

In Hannover gehen wieder mehr Menschen in der Innenstadt einkaufen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht zur Stadtentwicklung hervor. Der Bericht vergleicht die 15 größten deutschen Städte. Hannovers Georgstraße gehört dabei mit 22,23 Millionen Passantinnen und Passanten im Jahr 2023 zu den meistfrequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands. Das wirkt sich auch auf den Einzelhandelsumsatz aus, heißt es bei der Stadt. Der ist laut Bericht erstmals seit zwei Jahren in allen Vergleichsstädten wieder gestiegen. Das sei eine positive Entwicklung, gerade in Anbetracht des zunehmenden Online-Shoppings, so die Stadt Hannover. Auch auf den Wohnungsbau geht der Lagebericht ein. In Hannover wurden im vergangenen Jahr so viele Wohnungen gebaut, wie noch nie.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover