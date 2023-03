Stand: 31.03.2023 06:46 Uhr Klimaaktivisten blockieren Feierabend-Verkehr in Celle

Klima-Aktivistinnen und Aktivisten haben am Donnerstagnachmittag in Celle für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Laut Polizei hatten sich die zwei Männer und zwei Frauen auf der Bundesstraße 214 in der Nähe des Bahnhofs auf die Fahrbahn geklebt. Die Celler Polizei habe sich daraufhin mit anderen Polizei-Inspektionen ausgetauscht, sagte ein Sprecher. Die vier Aktivistinnen und Aktivisten im Alter zwischen 16 und 27 Jahren seien "nach 45 Minuten von der Fahrbahn entfernt" worden. Gegen sie wird jetzt unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.03.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Umweltschutz