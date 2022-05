Stand: 04.05.2022 10:51 Uhr Klima-Aktivisten lassen Luft aus SUV-Autoreifen

Klimaaktivisten haben in der Nacht zu Mittwoch die Luft aus Autoreifen von Stadt-Geländewagen (SUVs) abgelassen. Der Polizei liegen sechs Anzeigen aus dem Stadtteil List vor. Die Aktivisten haben an den Autos Bekennerschreiben hinterlassen, die auch dem NDR vorliegen. Unterzeichnet sind sie von der Anti Fossilen Aktion. Große Autos würden Unmengen an Kraftstoff verbrauchen und damit besonders viele schädliche Emissionen verursachen, heißt es darin. Hintergrund sei auch der heutige Erdüberlastungstag. Dieser beschreibt den Punkt in einem Kalenderjahr, an dem bereits so viele natürliche Ressourcen verbraucht wurden, wie in einem Jahr neu gebildet werden können.

