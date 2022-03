Stand: 25.03.2022 08:16 Uhr Kleingärtner in Gronau verletzt sich mit Kettensäge

Bei Baumsägearbeiten in einem Kleingarten in Gronau im Landkreis Hildesheim ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 66-Jährige hatte Bäume beschnitten und sich dabei mit einer Kettensäge am Unterarm verletzt. Die Lebensgefährten des Mannes alarmierte sofort die Retter, der Mann wurde mit einem Hubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen.

