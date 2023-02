"Keine Worte": Andacht für getöteten 14-Jährigen in Wunstorf Stand: 05.02.2023 12:00 Uhr Mit einer Trauerandacht ist heute des getöteten 14-Jährigen aus Wunstorf gedacht worden. In der Corvinuskirche sprach die Gemeindepastorin über Fragen, die bleiben.

"Wie kann das sein, dass einem Jugendlichen das Leben genommen wurde?", fragte Franziska Oberheide in ihrer Begrüßung zum Gedenkgottesdienst. "Wir haben keine Worte für all die Gefühle, die im Moment in unseren Herzen und im Bauch, durch den Kopf und die Seele kreisen." Die Pastorin drückte die Fassungslosigkeit in der Stadt aus darüber, dass ein Jugendlicher einen Gleichaltrigen gewaltsam getötet haben soll: "Dass jemand aus unserer Mitte, jemand, den wir vielleicht als freundlich und zurückhaltend erlebt haben, möglicherweise zu solchen Taten fähig ist?" Die Gemeinde wolle verstehen und merke dabei, dass das nicht möglich sei. Auch ihr verschlage es die Sprache, wenn sie die Berichte der vergangenen Tage lese, sagte die Gemeindepastorin in ihrer Andacht.

Seelsorger steht in der Kirche zur Verfügung

Christa Hafermann, stellvertretende Superintendentin des Kirchenkreises, sagte vor dem Gedenkgottesdienst, vor Ort herrsche große Ratlosigkeit über die Tat. Viele Menschen fragten sich, wie es der Familie gehe. "Ich erlebe ganz viel Mitgefühl mit den Eltern, die ihr Kind verloren haben", sagte Hafermann. Von 16 bis 18 Uhr steht heute in der Kirche ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin für Gespräche zur Verfügung.

VIDEO: Getöteter 14-Jähriger: Trauer und Entsetzen an der Schule (1 Min)

Mordverdacht: 14-Jähriger in Untersuchungshaft

Einsatzkräfte hatten am 25. Januar nach einer groß angelegten Suche den Leichnam des 14-Jährigen auf einem Brachgelände gefunden. Zuvor war der Jugendliche nicht von einer Verabredung nach Hause zurückgekehrt. Bei der Befragung des gleichaltrigen Mitschülers gab dieser zu, den Gesuchten getötet und versteckt zu haben. Beide 14-Jährigen sind in den achten Jahrgang der Evangelischen IGS Wunstorf gegangen. Der Verdächtige sitzt wegen dringenden Mordverdachts in Untersuchungshaft.

