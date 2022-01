Stand: 04.01.2022 06:57 Uhr Karnevals-Umzug in Hannover: Komitee berät über Absage

Der Karnevalsumzug in Hannover könnte auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Das Komitee Hannoverscher Karneval berät intensiv darüber, ob der Umzug Ende Februar stattfinden kann. Am Donnerstagabend solle eine Entscheidung fallen, sagte der Veranstalter Ronny Jackson. Auslöser für das jüngst anberaumte Treffen des Präsidiums sei die Absage des Braunschweiger Schoduvels gewesen.

Andere Vereine haben Prunkfeiern abgesagt

Die Lindener Narren und die Karnevalsgemeinschaft Eugenesen Alaaf haben ihre Prunkfeiern bereits abgesagt. In Hessisch Oldendorf wurde erst gar kein Umzug geplant, wie Martin Knief vom Oldendorfer Karnevals Club sagte. Die Auflagen seien inzwischen so streng, dass sich der kleine Verein die Kosten für das geforderte Sicherheitspersonal nicht leisten könne.

Weitere Informationen Gefälschter Brief: Verwirrung um Schoduvel-Absage Unbekannte hatten dem Komitee Braunschweiger Karneval im Namen der Stadt geschrieben, der Schoduvel müsse ausfallen. (03.01.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.01.2022 | 06:30 Uhr