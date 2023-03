Stand: 20.03.2023 20:07 Uhr Ja, sie wollen (noch mal): Die Wulffs haben wieder geheiratet

Die Wulffs wollen es ganz offensichtlich noch einmal wissen. Am Samstag haben sich der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff und seine ehemalige (und jetzt wieder) Ehefrau Bettina in Hannover erneut das Ja-Wort gegeben. Wie Teilnehmer der standesamtlichen Hochzeit dem NDR in Niedersachsen bestätigten, fand die Feier im Hardenbergschen Haus in Herrenhausen statt. Ex-Bundespräsident Wulff und seine Frau hatten im Jahr 2008 zum ersten Mal standesamtlich geheiratet und sich 2013 zum ersten Mal getrennt. Nachdem beide die Scheidung eingereicht hatten, stoppten sie das Verfahren wieder: Von ihren Anwälten hieß es im Frühjahr 2015, dass sie wieder ein Paar seien. Im Herbst 2018 gab dann ihr Rechtsanwalt bekannt, dass die beiden sich wieder getrennt haben.

