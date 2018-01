Stand: 11.01.2018 14:28 Uhr

Iranischer Richter aus Hamburg abgeflogen?

Der umstrittene ehemalige Oberste Richter des Iran, Mahmud Haschemi Schahrudi, hat Deutschland möglicherweise wieder verlassen. Der 69-Jährige war gegen Mittag am Flughafen in Hamburg angekommen. Dort soll eine iranische Maschine mit Schahrudi an Bord Richtung Teheran gestartet sein. Mehrere Dutzend Menschen haben am Flughafen gegen die Ausreise des Mullahs demonstriert. Schahrudi soll in seiner Heimat Minderjährige hinrichten lassen haben. Am Vormittag hatte er die Neurochirurgie-Klinik INI in Hannover verlassen, wo er offenbar wegen eines Hirntumors behandelt wurde. Schahrudis Behandlung in der Klinik ist nach Informationen der tagesschau jedoch noch nicht beendet gewesen.

Menschenrechtler fordern Haftbefehl

Menschenrechtler hatten zuvor von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) gefordert, eine schnelle Abreise Schahrudis aus Deutschland zu verhindern. "Wir fordern von Maas, dass er den Weg für einen Haftbefehl gegen Schahrudi frei macht", sagte der Nahostreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen, Kamal Sido.

Mehrere Anzeigen gegen Schahrudi

Gegen Schahrudi liegen inzwischen mehrere Anzeigen beim Generalbundesanwalt und der Staatsanwaltschaft Hannover vor. Darin werden ihm Mord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Sie werden derzeit geprüft. Eine der Anzeigen stammt vom Grünen-Politiker Volker Beck.

Weltrechtsprinzip als Ermittlungsgrundlage

Dass deutsche Behörden überhaupt gegen Schahrudi ermitteln können, ist wegen des sogenannten Weltrechtsprinzips möglich. Demnach endet die Strafverfolgung der deutschen Behörden nicht an der deutschen Grenze. Es müsse jedoch ein innerdeutscher Anknüpfungspunkt gegeben sein, hieß es vom Generalbundesanwalt. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft sagte, die Behörde sammle nun Material, um den Sachverhalt rechtlich prüfen zu können. Dem Völkerstrafrecht zufolge sei die Todesstrafe an sich noch kein Menschenrechtsverbrechen.

Amnesty International: 13-Jährigen zum Tode verurteilt

Shahrudi war von 1999 bis 2009 Justizchef des Irans. In dieser Funktion soll er nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zahlreiche Todesurteile abgesegnet haben. Darunter seien auch Urteile gegen Kinder gewesen, etwa 2004 gegen ein 16-jähriges Mädchen, das vergewaltigt und deshalb wegen "Ehebruchs" bestraft worden sei. Ein 13-jähriger Junge sei 2007 wegen eines homosexuellen Verhältnisses zum Tod verurteilt worden.

Klinikchef verurteilt Diktatur - als Privatmann

Madjid Samii, Chef der Klinik INI, in der Schahrudi behandelt wurde, hatte dem NDR gesagt: "Wenn jemand ein Einreisevisum bekommt, heißt das, die Bundesrepublik Deutschland hat gegen diese Person generell nichts." Als Privatmann verurteile er jede Form von Diktatur.

