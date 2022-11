Integrationspreis: Niedersachsen zeichnet fünf Projekte aus Stand: 28.11.2022 21:08 Uhr Mehrere Initiativen für Kinder und Jugendliche in Niedersachsen sind für ihre Arbeit in Hannover mit dem Integrationspreis 2022 ausgezeichnet worden.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verlieh am Montagabend in Hannover gemeinsam mit der Jury sowie dem Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe, Deniz Kurku, den Preis. Die Auszeichnung steht unter dem Motto "Integration von Kindern und Jugendlichen – gemeinsam stark in die Zukunft!". Sie wurde zum 13. Mal vergeben.

Sprachhilfe, Lerngruppen und Freizeitangebote

Ausgezeichnet wurde unter anderem das Begegnungszentrum "Kaiser 19" vom Deutschen Roten Kreuz Oldenburg. Das bietet Nachhilfe, Freizeitaktivitäten und Sprachlernhilfe für zugewanderte Kinder und Jugendliche an. Ein weiterer Preis ging an die Aue-Mehde-Grundschule in Zeven und das Sankt-Viti-Gymnasium in Zeven für ihre Lernhilfe-Projekte. Vier Preisträger erhielten laut Staatskanzlei jeweils 6.000 Euro. Zudem wurde ein Sonderpreis verliehen, der ebenfalls mit 6.000 Euro dotiert ist. Rund 150 niedersächsische Vereine, Verbände, Initiativen, Institutionen, Stiftungen, Schulen und Kindergärten hatten sich um den Integrationspreis beworben.

Weitere Informationen Integrationspreis: Niedersachsen ehrt Corona-Projekte Ministerpräsident Weil und die Integrationsbeauftragte Schröder-Köpf verliehen die Auszeichnung am Montag in Hannover. (12.10.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 28.11.2022 | 19:30 Uhr