In Hannover gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt Stand: 04.11.2021 16:24 Uhr Trotz steigender Corona-Zahlen gibt es in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt in Hannover. Am 22. November soll es losgehen - mit 3G-Regel und möglichst viel Abstand.

Das Konzept, das die Stadt Hannover am Donnerstag vorgestellt hat, sieht dafür zwei Ansätze vor: Zum einen werden die Stände mindestens zwei Meter Abstand zueinander haben. Zum anderen sind die Buden in diesem Jahr in der Landeshauptstadt thematisch getrennt - in einen sogenannten Flanierbereich, wo es Kunsthandwerk und Weihnachtsartikel zu kaufen gibt, und einen Verweilbereich. Dieser soll am Rande des Marktes platziert werden. Dort soll es laut dem Konzept Glühwein, Bratwurst und gebrannte Mandeln geben.

Bändchen für den Markt

Wer im Verweilbereich etwas zu essen oder trinken kaufen möchte, muss am Stand nachweisen, dass er gemäß 3G-Regel geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Wer getestet ist, bekommt ein farbliches Band für genau diesen Tag. Geimpfte und Genesene erhalten ein Stoffbändchen für die gesamte Länge des Weihnachtsmarkts bis zum 22. Dezember.

Schmiedestraße wird teilweise gesperrt

Eine Maskenpflicht oder das Erfassen von Kontaktdaten wird es nach aktueller Rechtslage nicht geben. Was ebenfalls nicht geplant ist: der beliebte Wunschbrunnenwald am Holzmarkt. Da wären die Abstände einfach nicht einzuhalten, hieß es. Außerdem wird die Schmiedestraße ab Mitte November auf Höhe der Marktkirche gesperrt. Auch diese zusätzliche Fläche soll das Besucheraufkommen auf dem Markt entzerren.

