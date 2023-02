Stand: 15.02.2023 12:20 Uhr IT-Ausfall bei Lufthansa führt zu Flugausfällen in Hannover

Eine IT-Panne bei der Lufthansa hat am Mittwoch Auswirkungen auf die Flughäfen Hannover und Bremen gehabt. Bis zum Mittag mussten in Hannover laut Flughafen drei der geplanten neun Lufthansa-Abflüge gestrichen werden. Zwei Flugzeuge nach München und eines nach Frankfurt konnten am Morgen noch ohne Probleme abheben. Auch Bremen war von dem IT-Ausfall betroffen. Hier startete eine Maschine verspätet nach München. Eine Verbindung von und nach Frankfurt musste ganz gestrichen werden. "Es gibt keine Verbindung zum IT-Netz der Lufthansa", teilte eine Sprecherin mit. Die Störung wurde nach Angaben der Lufthansa durch Bauarbeiten in der Region Frankfurt ausgelöst.

