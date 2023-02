ICE-Strecke Hannover-Bielefeld: Kritik an 31 Minuten Fahrzeit Stand: 01.02.2023 18:52 Uhr Die Deutsche Bahn teilte am Dienstag bei einem Bürgerdialog mit, dass der ICE von Hannover nach Bielefeld nur noch 31 Minuten brauchen soll. Bürgerinitiativen und Naturschutzverbände kritisieren das.

Rund ein Drittel der Beteiligten verließ den Bürgerdialog vorzeitig. Unter ihnen waren nach NDR-Informationen Vertreter von Bürgerinitiativen und Umweltschutzverbänden. In einer Mitteilung Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände Niedersachsen/Ostwestfalen heißt es, mit der Festlegung auf 31 Minuten habe das Bundesverkehrsministerium bereits eine Entscheidung getroffen. Ein klimafreundlicher Ausbau sei damit faktisch vom Tisch. Nach NDR-Informationen wollen Bürgerinitiative und Naturschutzverbände in Zukunft nur noch am Dialogforum teilnehmen, wenn ein Vertreter des Bundesverkehrsministeriums anwesend ist.

Streckenausbau Hannover-Bielefeld: Deutsche Bahn verteidigt Kommunikation

Die Deutsche Bahn verteidigt ihre Kommunikation im Streit um den Ausbau der ICE-Trasse zwischen Hannover und Bielefeld. Man sei an einem Austausch mit den Menschen in der Region interessiert, hieß es vom Planungsteam Bahn. Beim Bürgerdialog aber könnten die Menschen nicht mitentscheiden. Er sei dazu da, zu informieren. Die Vorgabe - 31 Minuten Fahrzeit von Hannover nach Bielefeld - komme nicht von der Bahn, sondern vom Bundesverkehrsministerium. Der Bund wolle, dass auf der Strecke nach dem geplanten Deutschlandtakt gefahren werde.

Fahrzeit von 31 Minuten auf bisheriger Strecke nicht möglich

Mit der Zielvorgabe des Bundes kommt ein Ausbau der bestehenden Strecke nicht mehr in Frage. Auf dieser könne eine Geschwindigkeit von 300 Kilometern die Stunde nicht erreicht werden, die Zielvorgabe entsprechend nicht erreicht werden.

