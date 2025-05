Stand: 06.05.2025 11:55 Uhr Wüstenantilope und Wildesel: Seltener Nachwuchs im Zoo Hannover

Mit tierischem Nachwuchs startet der Erlebnis-Zoo Hannover in sein Jubiläumsjahr. Sowohl bei den Addax-Wüstenantilopen als auch bei den Somalia-Wildeseln gab es seltenen Zuwachs. Beide Tierarten gehören nach Angaben des Zoos zu den letzten ihrer Art weltweit. Gemeinsam erkunden sie nun ihre Anlage im Afrika-Bereich. Die kleine Antilope und das Eselfohlen leben zwar zusammen, verhalten sich aber laut Zoo sehr unterschiedlich. Die eine sei zurückhaltend, der andere neugierig-forsch. Nicht nur die Geburt des tierischen Nachwuchses wird im Zoo Hannover gefeiert, zu seinem 160. Geburtstag in diesem Frühjahr bietet der Tierpark auch ein umfangreiches Sonderprogramm an.

