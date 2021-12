Hochzeitskorso fährt mit Tempo 50 auf A2 bei Hannover Stand: 20.12.2021 11:17 Uhr Mit leuchtenden Warnblinkern und 50 Kilometern pro Stunde sind am Wochenende mindestens acht Autos im Korso über die A2 bei Hannover gefahren. Laut Polizei sorgte das für gefährliche Situationen.

Ersten Zeugen war der Hochzeitskorso demnach am Sonnabendnachmittag in Richtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Herrenhausen und Garbsen aufgefallen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Andere Fahrende hätten deshalb stark abbremsen und mitunter überholen müssen. Etwas später meldeten Beobachter offenbar denselben Autokorso in der entgegengesetzten Fahrtrichtung. Auch andernorts fiel die hochmotorisierte Fahrzeugkolonne demnach auf, etwa in Wunstorf. Schließlich hätten Beamte in Garbsen (Region Hannover) mehrere Fahrzeuge anhalten und kontrollieren können. Dabei sei ein Fahrer geflüchtet.

Wer wurde durch Autokorso gefährdet?

Die Polizei ermittelt gegen die Beteiligten im Alter zwischen 24 und 34 Jahren wegen Nötigung und versuchter Nötigung im Straßenverkehr sowie wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten. Nun sucht sie weitere Zeugen, die den Korso beobachtet haben. Insbesondere bittet die Polizei betroffene Autofahrerinnen und Autofahrer, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer (0511) 109 89 30 zu melden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.12.2021 | 13:30 Uhr