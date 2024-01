Stand: 18.01.2024 09:14 Uhr Hilfe für Wildbienen: Samen statt Kaugummi aus dem Automaten

Nils Hinse hat in seinem Heimatort Lindhorst im Landkreis Schaumburg einen Bienenfutterautomaten aufgestellt. Damit will der Hobby-Imker gefährdeten Wildbienen helfen. Der restaurierte Kaugummi-Automat bietet für 50 Cent Wildkräutersamen an. Statt eines Kaugummis enthalten die Plastikkapseln Saatgut für Pflanzen mit einem hohen Pollen- und Nektaranteil, sagt der 32-Jährige. Wildbienen brauchten ein spezielles Nahrungsangebot mit ganz bestimmten Pflanzen, die es in der Landschaft kaum noch gebe. Deshalb seien die Insekten gefährdet. Wer die Kapsel kaufe, könne sie auch wieder zurückgeben. Dafür hänge neben dem Automaten ein Briefkasten.

