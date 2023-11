Drei gefährdete Wildbienen-Arten in Göttingen wiederentdeckt Stand: 21.11.2023 07:39 Uhr Biologen haben drei seltene Wildbienen-Arten im Experimentellen Botanischen Garten in Göttingen nach mehr als 100 Jahren wiederentdeckt. Weitere Arten wurden im Südharz nachgewiesen.

Das teilten die Biologische Schutzgemeinschaft und die Universität Göttingen am Montag mit. Bei den drei im Experimentellen Botanischen Garten entdeckten Arten handelt es sich um die Stacheltragende Sandbiene, die Rosen-Sandbiene und die Bärenklau-Sandbiene. "Dass botanische Gärten wertvolle Hotspots für das Vorkommen verschiedener Tiergruppen sind, ist häufiger dokumentiert worden", sagte Wildbienenexperte Thomas Fechtler.

Mehr als 130 Wildbienen-Arten in Kiesgrube nachgewiesen

Weitere vom Aussterben bedrohte Wildbienenarten haben Biologen in Scharzfeld (Landkreis Göttingen), im Gipskarstgebiet am Sachsenstein im Südharz sowie in der Kiesgrube Ballertasche bei Hann. Münden nachweisen können. Die Kiesgrube sei für Wildbienen eines der für Niedersachsen wertvollsten Gebiete überhaupt, sagte Christoph Bleidorn von der Uni Göttingen. Allein dort seien 136 Wildbienen-Arten nachgewiesen worden.

