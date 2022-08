Stand: 23.08.2022 10:39 Uhr Hildesheim: Polizei stoppt Pkw mit stark betrunkenen Männern

Die Autobahnpolizei hat am Montagabend auf der A7 zwischen Hannover und Hildesheim einen schwer betrunkenen Mann aus dem Verkehr gezogen. Zeugen meldeten der Polizei, dass ein Pkw in Schlangenlinien Richtung Hildesheim fahre. Zudem habe eine Person vom Beifahrerplatz aus eine Glasflasche auf einen nachfolgenden Wagen geworfen, diesen aber nicht getroffen. Gegen 21.15 Uhr stoppten Polizisten das Auto im Berliner Kreisel in Hildesheim. Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass beide Männer erheblich alkoholisiert waren. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 36 Jahre alten Fahrer einen Wert von 3,12 Promille. Bei dem Beifahrer zeigte das Gerät einen Promillewert von 5,08 an. Die Ermittler nahmen die Männer mit zur Wache, wo ein Arzt ihnen Blutproben entnahm. Anschließend kamen sie zur Überwachung in ein Krankenhaus. Die Polizisten leiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

