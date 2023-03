Stand: 14.03.2023 09:42 Uhr Hildesheim: Lastwagen bleibt neben der Fahrbahn stecken

Am späten Montagabend hat sich auf der L460 bei Hildesheim ein Lkw neben der Fahrbahn im aufgeweichten Seitenraum festgefahren. Nach Angaben der Polizei steckten die Hinterräder bis zur Achse im Boden, Rahmen und Anbauteile saßen auf der Fahrbahnkante auf. Augenscheinlich habe der Lkw-Fahrer wenden wollen, so die Polizei. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug bergen. Durch das Aufsetzen des Fahrzeugs auf der Fahrbahn wurde der Lkw beschädigt, so dass die Polizei dem Fahrer die Weiterfahrt untersagte. Die Straße war für mehrere Stunden nicht passierbar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.03.2023 | 13:30 Uhr