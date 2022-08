Stand: 14.08.2022 17:00 Uhr Hildesheim: Feuerwehr rettet Reh aus Brückengeländer

In Hildesheim hat sich am Sonntagmorgen ein Reh in einem Brückengeländer am Fluss Kupferstrang verfangen. Nach Angaben der Polizei wurde das hilflose Tier von einer Passantin entdeckt. Das Reh hing zwischen zwei senkrechten Streben fest. Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Hildesheim konnten das Tier schließlich offenbar unverletzt mit einem Spreizer befreien.

