Stand: 20.07.2022 08:03 Uhr Hildesheim: Drei Verletzte durch Gasaustritt in Wohnung

Durch einen Gasaustritt in einem Mehrparteienhaus in Hildesheim sind drei Menschen verletzt worden. Sie hätten am Dienstagabend vermutlich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten, teilte die Feuerwehr mit. Rettungskräfte wurden demnach in der betroffenen Wohnung von ihrem Kohlenmonoxid-Warngerät gewarnt. Eine bewusstlose und zwei noch ansprechbare Personen seien ins Freie gerettet und erstversorgt worden. Sowohl das betroffene als auch die angrenzenden Mehrparteienhäuser seien anschließend von der Feuerwehr geräumt worden. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Wie es zu dem Gasaustritt gekommen ist, sei derzeit noch unklar. Das geruch- und farblose Kohlenmonoxid hindert den Körper an der Sauerstoffaufnahme. Bereits kleine Mengen können zu Bewusstseinstrübungen, Bewusstlosigkeit oder zum Tod führen.

