Hildesheim: Ditib entsetzt über Anschlag auf Moschee

Der Islam-Verband Ditib hat bestürzt auf den Angriff auf eine Moschee in Hildesheim reagiert. Glücklicherweise sei es bei der Tat am Sonnabend nur zu einem Sachschaden gekommen, sagte Emine Oguz von der Geschäftsführung des Ditib-Landesverbandes Niedersachsen und Bremen. Der Angriff habe aber emotionale Auswirkungen auf die Muslime in Hildesheim sowie in ganz Deutschland. Muslime würden zunehmend verunsichert und machten sich Sorgen um ein normales sicheres Leben. Nach Angaben der Hildesheimer Gemeinde hatte ein Mann am Sonnabend erst den Hof der Moschee betreten und dann gezielt Fenster des Gebetsraumes beworfen und diese zerstört. Wie die Polizei mitteilte, wurde "die polizeiliche Präsenz an den entsprechenden Objekten" nun erhöht. Zudem ermittele der Staatsschutz.

