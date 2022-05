Heilerziehungspflege: Protest gegen Schulgeld Stand: 05.05.2022 17:57 Uhr Wer beruflich mit Menschen mit Behinderung arbeiten möchten, lernt Heilerziehungspflege. Doch an vielen Schulen wird dafür Schulgeld fällig. Verschiedene Organisationen fordern die Abschaffung.

Organisationen wie Diakonie, Caritas und Lebenshilfe sehen sich im Nachteil, weil für viele andere Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich das Schulgeld bereits abgeschafft wurde. Wer in der Altenpflege oder Logopädie lernt, muss an Schulen freier Träger nichts mehr selbst zahlen. In der Heilerziehungspflege geht das nur an einigen öffentlichen Berufsschulen. Die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich lernt aber an Fachschulen in freier Trägerschaft - und muss Schulgeld zahlen. Der Landesgeschäftsführer der Lebenshilfe Frank Steinsiek beklagt, es werde immer schwieriger, die Klassen voll zu kriegen. Mit der Folge, dass Fachkräfte fehlen, die Menschen mit Behinderung unterstützen.

FDP: "Landesregierung hat Heilerzieher vergessen"

Die Landesregierung will das Schulgeld abschaffen - verweist aktuell aber auf die Kosten der Coronapandemie. Aus dem Kultusministerium hieß es, das Schulgeld für die sozialen Berufe werde schrittweise abgeschafft, die Heilerziehungspflege sei in dieser Legislaturperiode aber nicht mehr dabei. Der FDP-Schulpolitiker Björn Försterling warf der Landesregierung vor, die Heilerziehungspflege vergessen zu haben. Auch die Grünen wollen, dass das Schulgeld abgeschafft wird. Ziel der Lebenshilfe und der anderen Verbände ist es nun, dass das Schulgeld zumindest nach der Landtagswahl im Herbst so schnell wie möglich gestrichen wird.

