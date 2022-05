Hannovers City von Morgen: Mehr Grün, mehr Platz, weniger Autos Stand: 24.05.2022 06:47 Uhr Auf Experimente und die Befragung von Bürgern folgt nun das umfassende Konzept für die Landeshauptstadt: Hannover will grüner werden, mehr Freiflächen bieten und nachhaltige Mobilität fördern.

Die Stadtverwaltung hatte die Menschen in Hannover gefragt, wie sie sich ihre Innenstadt wünschen. In drei Schritten sammelte sie Ideen: Neben einer repräsentativen Befragung gab es im Sommer 2021 die "Experimentierräume" in der Stadt, außerdem wurde in sogenannten Quartierswerkstätten mit Anwohnenden diskutiert. Gut ein Jahr habe dieser "Innenstadtdialog" gedauert, teilte die Stadt mit. Nun entstünden die Eckpfeiler für die Weiterentwicklung der City.

Erste Bilder - Im Juni Beratung im Stadtrat

Es gibt noch keinen fertigen Plan - dieser soll jetzt entwickelt werden. "Wir arbeiten an einer lebenswerten, menschengerechten und zukunftsfähigen Innenstadt", sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Dabei soll es weiteren Raum für Diskussionen geben. Die Menschen in Hannover könnten der Stadt bei der Entwicklung über die Schulter schauen, hieß es. Für einige der Ideen sind Visualisierungen entworfen worden, die im Internet unter innenstadtdialog-hannover.de zu sehen sind. Im Juni soll den Ratsgremien eine "umfängliche Gesamtkonzeption" vorgelegt werden.

"An den meisten Plätzen wird durchgehastet"

Die Verantwortlichen haben viel vor. "Seitens der Stadtverwaltung wollen wir soziale, ökologische, städtebauliche und baukulturelle, verkehrliche, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte berücksichtigen", erklärt Onay. "Wir wollen, dass die Leute - von jung bis alt - gern in die Stadt kommen, weil Sie sich wohl fühlen und um eine gute Zeit zu verbringen." Noch habe die City zu wenige Orte zum Verweilen. "An den meisten Plätzen wird durchgehastet", so Onay.

OB kündigt engen Austausch an

Bei den Veränderungen sollen alle beteiligt werden, so die Ankündigung. "Die Wirtschaft, die Bildungsinstitutionen, die Sozialträger und Kulturinstitutionen: Alle mischen in der City mit. Und mit allen wollen und werden wir im engen und institutionalisierten Austausch bleiben", verspricht der Oberbürgermeister.

Pläne für Hannovers Innenstadt

Diese potenziellen Veränderungen schlägt die Stadtverwaltung vor:

Das Areal um die Marktkirche wird direkt an die Fußgängerzone angebunden. Dafür soll die Schmiedestraße so umgestaltet werden, dass sie nicht länger die Fußgängerzone von der Altstadt trennt.

Der Bereich um den Bahnhof wird "städtebaulich aufgewertet und verkehrlich neu organisiert".

Mehr Sitzmöglichkeiten, mehr Pflanzen, mehr Wasserflächen.

Raum für saisonal nutzbare Bewegungs-, Spiel-, Kunst- und Freizeitangebote, etwa auf dem Köbelinger Markt oder an der Marktkirche.

Die Georgstraße gegenüber der Oper wird in beide Richtungen mit dem Fahrrad befahrbar.

Straßenverkehr: Radfahrer und Fußgänger zuerst

Im Bereich Verkehr sollen Radfahrende ebenso wie Fußgängerinnen und Fußgänger insgesamt mehr in den Vordergrund rücken. Zwar stehe die gute Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln ganz oben auf der Liste, "ausladende und mehrspurige Straßenräume gehören aber nicht mehr zum Zukunftsbild innerhalb des Cityrings", teilt die Stadt mit. Ampeln soll es kaum noch geben, der Fußverkehr Vorrang erhalten. Das Radwege-Netzwerk soll weiter gestärkt werden. Und wer mit dem Auto in die Innenstadt fährt, soll es im Parkhaus abstellen - geht es nach den Planenden, wird das Parken am Straßenrand nur noch im Ausnahmefall möglich sein.

Das Auto werde "mehr und mehr aus dem Erscheinungsbild der Innenstadt verschwinden", sagt OB Onay, der einst mit dem Vorschlag einer autofreien Innenstadt angetreten war. "Die Menschen werden wieder sichtbarer im Lebensraum Innenstadt."

