Stand: 13.01.2022 09:32 Uhr Hannover mietet Hotel als Notunterkunft für Geflüchtete an

Die Stadt Hannover hat ein Hotel als Notunterkunft für Geflüchtete angemietet. Von nun an können in der Nähe des Hauptbahnhofs bis zu 90 Menschen unterkommen. Die Unterkunft in dem Hotel an der Hamburger Allee wird durch das Deutsche Rote Kreuz betrieben. Das Hotel diente in beiden vergangenen Jahren auch als Quarantäne-Unterkunft für Covid-19-Infizierte. Die Stadt prüft jetzt weitere mögliche Unterkünfte für Geflüchtete.

