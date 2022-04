Hannover fordert 411 Euro pro Monat von Ukraine-Flüchtlingen Stand: 01.04.2022 11:47 Uhr Für die Unterbringung in den Notunterkünften auf dem Messegelände soll die Stadt Hannover laut einem Medienbericht von Hunderten Geflüchteten 411 Euro pro Monat verlangt haben.

Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet, mussten die betroffenen Ukrainer Erklärungen unterschreiben, mit denen sie ihre gesamten "bestehenden und künftigen Einkommensansprüche" an die Stadt abtreten. Mehr als 800 Geflüchtete sollen einen entsprechenden Bescheid erhalten haben. Sie sind in den Hallen in Zelten mit jeweils acht Feldbetten untergebracht. Mittlerweile verlangt die Stadt laut der HAZ die Gebühr nicht mehr. Der NDR in Niedersachsen hat bei der Stadt angefragt, warum die Bescheide überhaupt verteilt wurden. Eine Antwort lag bis zum Mittag noch nicht vor.

Stadt Hannover: Sozialamt soll Kosten übernehmen

Ein Stadtsprecher sagte der HAZ, dass das Sozialamt die Kosten für die Unterbringung übernehme. Das städtische Integrationsmanagement sei bereits tätig, um den Geflüchteten, die einen Bescheid erhalten haben, zu erläutern, dass sie den ausgewiesenen Betrag nicht selbst zahlen müssen, so der Sprecher. Die Bescheide hatten bei Ukrainerinnen und Ukrainern sowie Flüchtlingshelfenden für Irritationen gesorgt. Ein Jura-Professor der Leibniz Universität Hannover war durch zwei aus der Ukraine geflüchtete Studierende auf die Gebührenforderungen aufmerksam gemacht worden.

