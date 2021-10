Stand: 11.10.2021 10:37 Uhr Hannover: Videoaufnahme überführt Diebe am Hauptbahnhof

Die Bundespolizei in Hannover hat mit Hilfe einer Videoüberwachung zwei mutmaßliche Taschendiebe gestellt. Den beiden Männer im Alter von 21 und 27 Jahren wird vorgeworfen, am Samstagmorgen den Rucksack einer Frau entwendet zu haben. Die 57-Jährige hatte sich ein Ticket an einem Automaten gekauft und hatte währenddessen ihren Rucksack samt Smartphone, Brille und Schlüssel auf dem Gepäckträger ihres Fahrrades abgelegt. Nachdem sie den Diebstahl bemerkt hatte, informierte die Frau die Polizei, die darauf die Videoaufnahmen auswertete. Zivilfahnder nahmen die beiden Männer kurze Zeit später fest. Neben dem Diebesgut entdeckten sie auch zwei Messer und Marihuana bei den Tatverdächtigen.

