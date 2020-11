Stand: 11.11.2020 16:10 Uhr Hannover-Südstadt: Schon wieder Feuer in Tiefgarage

In der Südstadt von Hannover hat es erneut einen Brand in einer Tiefgarage gegeben. Nach Angaben der Polizei gingen am Dienstagnachmittag ein Auto und ein Motorrad in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Erst im August hatten in einer benachbarten Tiefgarage drei Autos und ein Motorrad gebrannt. In den vergangenen Wochen wurden außerdem mehrere Oldtimer in der Südstadt, in Mitte, Döhren und Waldhausen angezündet. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang gibt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

