Hannover: Schul-Sporthallen nach Großbrand einsturzgefährdet Stand: 13.05.2022 14:40 Uhr Nach dem Großbrand in der Schillerschule in Hannover wird die Suche nach der Ursache noch dauern. Beide Sporthallen sind einsturzgefährdet. Der Schaden beträgt bis zu fünf Millionen Euro.

Beide Sporthallen im hannoverschen Stadtteil Kleefeld sind laut Polizei massiv beschädigt und einsturzgefährdet. Deshalb konnten Brandermittler am Freitag nur einen Teil der Gebäude betreten. Weitere Ermittlungen sollen folgen, sobald die Sporthallen nicht mehr einsturzgefährdet sind. Das könne Tage oder sogar Wochen dauern, hieß es von der Polizei. Die Brandursache steht demnach auch noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt zurzeit in alle Richtungen.

Feuer brach im Geräteraum aus

Klar ist bereits, dass das Feuer am Donnerstag gegen 20 Uhr in einem Geräteraum zwischen den beiden Sporthallen an der Ebellstraße ausbrach. Weil sich zu dem Zeitpunkt niemand in den Hallen aufgehalten hatte, gibt es laut Polizei auch keine Verletzten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 10955 55 zu melden.

Großaufgebot der Feuerwehr rettet angrenzende Gebäude

Entdeckt hatte den Brand der Hausmeister der Schule. Er alarmierte Feuerwehr und Polizei. Zwischenzeitlich waren 270 Feuerwehrleute vor Ort. Die beiden Sporthallen konnten sie nicht retten. Es gelang ihnen aber, die angrenzenden Gebäude, darunter auch die Schul-Mensa, vor den Flammen zu schützen. Die letzten Einsatzkräfte waren noch Freitagvormittag vor Ort, um Glutnester zu löschen.

