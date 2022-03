Stand: 10.03.2022 09:22 Uhr Hannover Rück schüttet Rekordbetrag an Aktionäre aus

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Grund dafür ist ein Gewinnsprung im zweiten Corona-Jahr. Die Dividende soll von 4,50 Euro auf den Rekordwert von insgesamt 5,75 Euro je Aktie steigen, das teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorstellung seiner Jahresbilanz in Hannover mit. Der Betrag lag damit etwas höher als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Die geplante Ausschüttung umfasst eine unveränderte Basisdividende von 4,50 Euro und eine Sonderdividende von 1,25 Euro je Aktie. Größter Nutznießer ist der Versicherungskonzern Talanx (HDI). Ihm gehören rund die Hälfte der Hannover-Rück-Aktien. Im vergangenen Geschäftsjahr steigerte Hannover Rück seinen Überschuss um 39 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro. Für 2022 peilt Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz einen Rekordgewinn von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro an.

