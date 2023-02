Hannover: Polizei löst Blockade der "Letzten Generation" auf

Stand: 06.02.2023 09:47 Uhr

In Hannover haben Aktivisten der Klimabewegung "Letzte Generation" am Montagmorgen den Verkehr im Stadtteil Linden lahmgelegt. Einige klebten sich auf Fahrbahnen am Deisterkreisel fest.