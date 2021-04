Stand: 20.04.2021 17:34 Uhr Hannover: Polizei fahndet mit Foto nach Kupferdieben

Nach einem Kupferdiebstahl in großem Stil sucht die Polizei nun mit Fotos nach mindestens drei bislang unbekannten Tätern. Den Angaben zufolge waren die Personen insgesamt vier Mal in das Materiallager der DB Netz AG in Hannover eingebrochen und hatten dabei Oberleitungskabel im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro gestohlen. Das Lager ist umzäunt und gesichert. Von einem Täter gibt es Fotos. Um den Fall aufzuklären, hat das Amtsgericht Hannover angeordnet, die Bilder zu veröffentlichen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 30 36 50 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.04.2021 | 06:30 Uhr