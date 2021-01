Stand: 14.01.2021 08:52 Uhr Hannover: Patient türmt mit Schlauch im Bauch aus Klinik

In Hannover ist am Mittwoch ein Patient mit einem Schlauch im Bauch aus einem Krankenhaus in der Südstadt weggelaufen. Die Ärzte konnten nicht ausschließen, dass er dadurch in Lebensgefahr schwebt und alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden die 61-Jährigen schließlich in seiner Wohnung, wo ihn ein Notarzt versorgte. Warum der Mann die Klinik auf eigene Faust verließ, ist noch unklar.

