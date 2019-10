Stand: 03.10.2019 15:27 Uhr

Hannover: Obdachlose muss Mini-Haus räumen

Im Rechtsstreit um ein Mini-Haus für Obdachlose in Hannover hat das Verwaltungsgericht am Mittwoch einen Eilantrag einer wohnungslosen Frau gegen die Landeshauptstadt abgewiesen. Damit ist die Frau verpflichtet, den Standort ihres Holzhauses zu räumen, teilte ein Sprecher mit. Das "Little Home", das der obdachlosen Frau im vergangenen Dezember von einem gleichnamigen Kölner Verein kostenlos überlassen worden war, steht derzeit im Stadtteil Ricklingen am Straßenrand. Der Fall sorgt seit Monaten für Streit.

Videos 03:51 Hallo Niedersachsen Umstritten: Holzhäuser für Obdachlose Hallo Niedersachsen Sinnvoll oder menschenwürdig? In sogenannten Little Homes finden Wohnungslose ein Zuhause auf 3,2 Quadratmetern. Aber die winzigen Holzhäuser sind höchst umstritten. Video (03:51 min)

Keine Sondererlaubnis für Standort

Die obdachlose Frau wollte erreichen, dass die drei Quadratmeter große Wohnbox weiter am Straßenrand stehen darf. Sie hatte deshalb eine Klage und einen Eilantrag gegen eine Verfügung der Stadt eingereicht. Für das dauerhafte Abstellen einer solcher Unterkunft sei allerdings eine Sondererlaubnis nötig, die von der Stadt nicht erteilt worden sei, so das Gericht. Weil der Verkehr in nächster Nähe um das Mini-Haus fließe, sei die öffentliche Sicherheit nicht gewährleistet. Auch sei nicht geklärt, wie Abfälle und Abwasser beseitigt werden sollen. Die Stadt hatte der Bewohnerin angekündigt, das Häuschen spätestens am 5. Oktober abzuschleppen.

Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht möglich

Hilfsangebote der Stadt sowie des Vereins "Little Home" hat die Antragstellerin laut Gericht bisher abgelehnt. Gegen den Beschluss des Gerichts zum Eilantrag kann die Frau Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg einlegen.

Der Verein "Little Home" verschenkt seit zwei Jahren Holzhäuser an obdachlose Menschen. Im Inneren befinden sich unter anderem eine Matratze, ein Regal, ein Feuerlöscher, eine Camping-Toilette, ein Waschbecken und eine kleine Arbeitsfläche mit Kochmöglichkeit.

Weitere Informationen "Little Home": Obdachlose verklagt Stadt Hannover Der Standort eines Mini-Hauses für Obdachlose beschäftigt das Verwaltungsgericht Hannover. Die Stadt genehmigt den aktuellen Standort nicht - dagegen klagt die Bewohnerin. (01.10.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.10.2019 | 15:30 Uhr