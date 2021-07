Stand: 13.07.2021 16:45 Uhr Hannover: Krankenhäuser warnen vor falschen Spendensammlern

Das Kinderkrankenhaus auf der Bult und die Sophienklinik in Hannover warnen vor falschen Spendensammlern. In Springe, Hemmingen, Hannover und aktuell Langenhagen seien derzeit vermehrt Unbekannte von Haustür zu Haustür unterwegs gewesen, die vorgaben, für die Clinic Clowns zu sammeln, sagte ein Sprecher. "Das haben wir nicht beauftragt und mit diesen Spendensammlern arbeiten wir auch nicht zusammen", so der Sprecher. Im Namen der Sophienklinik und des Kinderkrankenhauses auf der Bult werde hier offensichtlich für eine andere Organisation gesammelt, die aber nicht in Hannover und der Region tätig sei. Hinzu komme, dass in der Sophienklinik aktuell gar keine Clinic Clowns aktiv seien.

