Stand: 18.09.2022 09:46 Uhr Hannover: "KinderHabenRechtePreis» an drei Projekte verliehen

Am Samstag haben das Land Niedersachsen und der Kinderschutzbund Projekte ausgezeichnet, die sich für die Verwirklichung von Kinderrechten einsetzen. Die drei Preisträger erhalten jeweils 3.000 Euro. Gewinner sind das Jugendzentrum Komplex in Schüttorf in der Grafschaft Bentheim für seinen Jugendbeirat, die Kunstschule Miraculum und das MachMitMuseum in Aurich für ein multimediales Bühnenstück zu Kinderrechten sowie die Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt in Uetze bei Hannover für ihren Kinderrechte-Projektkalender. Laut Schirmherrin, Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD), soll der Preis auf die Bedeutung von Kinderschutz und Kinderrechten aufmerksam machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.09.2022 | 16:00 Uhr