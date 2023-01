Hannover: Geschäft brennt aus, mehrere Millionen Euro Schaden Stand: 03.01.2023 17:26 Uhr Im Hannover-Wülfel ist am Montagabend ein Geschäft nach einem Feuer vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entstand ein Schaden von mehreren Millionen Euro.

Der Brand war am Montag gegen 18.40 Uhr in dem Markt für Deko- und Haushaltsartikel ausgebrochen. Eine Brandmeldeanlage löste aus, Personal und Kunden brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Aufgrund des Warensortiments habe sich das Feuer rasant ausgebreitet, teilte eine Feuerwehrsprecherin mit. Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Abend an. Die Einsatzkräfte verhinderten nach eigenen Angaben, dass der Brand auf benachbarte Geschäfte in dem Einkaufszentrum übergriff.

Brand greift Gebäudesubstanz an

Laut Polizei wurden bei dem Brand auch die Gebäudesubstanz, die Lüftungsanlagen und die Versorgungsinfrastruktur beschädigt. Außerdem gebe es Rußschäden. In dem Einkaufszentrum sind unter anderem ein Fitnessstudio, ein Schuhgeschäft, eine Tanzschule und ein Restaurant untergebracht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.01.2023 | 06:30 Uhr