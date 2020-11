Hannover: Flughafen und Messe benötigen 160 Millionen Euro Stand: 02.11.2020 19:07 Uhr Flughafen Hannover und Deutsche Messe AG sind in der Corona-Pandemie offenbar in schweres Fahrwasser geraten. Millionenschwere Bürgschaften von Stadt, Region und Land sollen beide Unternehmen retten.

Die Lage soll prekär sein, Stimmen aus der Politik sprechen von drohenden Pleiten, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet hat. Demnach sollen die Messe AG rund 100 Millionen, der Flughafen in Langenhagen (Region Hannover) rund 60 Millionen Euro Corona-Hilfen erhalten - und die Anteilseigner bürgen. Allein die Stadt will demnach für 70 Millionen Euro geradestehen. Die Ratsfraktionen müssen den Plänen noch zustimmen. Auf Landesebene bedarf es der Genehmigung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Unternehmer-Boss Müller: Flughafen und Messe "Anker der Wirtschaft"

Die niedersächsischen Unternehmerverbände begrüßen den Plan, die schwer angeschlagene Messe und den Flughafen mit Bürgschaften vor einer drohenden Insolvenz zu retten. "Ohne diese Unterstützung, in diesem Fall einer Bürgschaft, wäre das Überleben einfach nicht möglich. Aus meiner Sicht sind in beiden Fällen diese Bürgschaften tragbar, weil sie eine Überbrückung darstellen", sagte Hauptgeschäftsführer Volker Müller gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Flughafen wie die Deutsche Messe AG seien "Anker der Wirtschaft".

Marketing-Chef Nolte: Flughafen und Messe DNA Hannovers

Hans-Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), stützt den Vorschlag ebenfalls. "Messe und Kongresse - das ist unsere DNA hier in Hannover. Die kann nur bestehen, wenn wir einen Flughafen haben, wenn wir eine intakte Infrastruktur haben. Wenn das wegbrechen würde, wäre das eine Katastrophe", sagte Nolte dem NDR in Niedersachsen. "Flughafen und Messe sind Größenordnungen, die in das ganze Land Niedersachsen strahlen und über die Landesgrenzen hinaus."

Stadt Hannover: 48 Millionen Euro

Region Hannover: 2 Millionen Euro

Land Niedersachsen 50 Millionen Euro

Stadt Hannover: 21 Millionen Euro

Land Niedersachsen: 21 Millionen Euro

Icon Infrastructure: 18 Millionen Euro

